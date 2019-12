IND vs WI: भारत की टी20 और वनडे टीम घोषित, ब्रेक के बाद विराट कोहली की वापसी, इन प्लेयर्स को मिली जगह..

India's squad for West Indies Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में ब्रेक लेने वाले विराट कोहली ने टीम में वापसी की है. संभावना थी कि लगातार क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा को ब्रेक दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. कोहली और रोहित, दोनों ही टीमों में शामिल हैं. खराब फॉर्म में चल रहे शिखर धवन को टीम में बरकरार रखा गया है. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार दोनों टीम में शामिल हैं.महेंद्र सिंह धोनी को टीम में स्थान नहीं मिला है. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी वनडे और टी20, दोनों ही टीमों में शामिल हैं. 'चाइनामैन' कुलदीप यादव की भी दोनों टीमों में वापसी हुई है.

मुंबई के युवा हरफनमौला शिवम दुबे को वनडे टीम में भी स्थान मिला है.बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने प्रदर्शन खासकर गेंदबाजी से वे हर किसी को प्रभावित करने में सफल रहे थे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद और हरफनमौला क्रुणाल पंड्या टी20 टीम में स्थान नहीं बना सके हैं. ये दोनों खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ खेली टी20 सीरीज में शामिल थे.

