भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा हुआ निलंबित और...

भारतीय महिला टीम का 25 जून से शुरू होने वाला इंग्लैंड का दौरा अस्थायी रूप से स्थगित हो गया क्योंकि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के कारण कम से कम एक जुलाई तक देश में पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को निलंबित कर दिया. भारतीय महिला टीम को दो सप्ताह के संक्षिप्त दौरे के दौरान चार एक दिनी अंतरराष्ट्रीय और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने थे जो नौ जुलाई को समाप्त होते. भारत को टांटन और ब्रिस्टल में टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने के अलावा वारेस्टर, चेल्म्सफोर्ड, कैंटबरी और होव में चार वनडे खेलने थे.

