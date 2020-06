भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत रायजी का 100 साल की उम्र में निधन

भारत के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत रायजी (Vasant Raiji) का निधन 100 साल की उम्र में हो गया है. वसंत राजयी ने देर रात 2 बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली. बता दें कि रायजी ने अपने करियर में कुल 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिसमें उन्होंने 277 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 23.08 का रहा. फर्स्ट क्लास में उनका उच्चतम स्कोर 68 रहा है. वसंत रायजी ने डेब्यू मैच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया टीम के लिए 1939 में किया था. रायजी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे जैसे क्रिकेटरों के साथ ड्रेसिंग साझा किया है. वसत रायजी को क्रिकेट इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता था. आपको बता दें कि जब भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच खेला था तो वो 13 साल के थे. गौतरलब है कि 1941 बॉबे पेंटाग्यूलर में वसंत हिंदूस टीम के रिजर्व खिलाड़ी भी रहे थे.

BCCI mourns the sad demise of Vasant Raiji. The former first-class cricketer and historian, who turned 100 this year in January, passed away in his sleep. https://t.co/0ywSprK93o pic.twitter.com/Z44gmP76X7

With the passing away of Vasant Raiji #RIP , the oldest living first-class cricketer in the world is New Zealander Alan Burgess (born 1 May 1920), who appeared in 14 FC matches, mostly for Canterbury from 1940 to 1952 as an all-rounder.