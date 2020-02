NZ vs IND 1st ODI: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले (New Zealand vs India 1st ODI) में भारतीय टीम (Indian cricket Team) का आज हार का सामना करना पड़ा. मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर के शतक (103) और केएल राहुल के नाबाद 88 रनों की मदद से न‍िर्धार‍ित 50 ओवर में 347 रन का स्‍कोर बनाया था. हालांक‍ि यह व‍िशाल स्‍कोर भी कीवी टीम ने रॉस टेलर के तूफानी शतक की मदद से हास‍िल कर ल‍िया. भारतीय पारी के ल‍िहाज से देखें तो हर मैच के साथ केएल राहुल (KL Rahul) के खेल में न‍िखार आता जा रहा है. रोह‍ित न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के सर्वश्रेष्‍ठ प्‍लेयर रहे थे और अपने उस फॉर्म को आज उन्‍होंने पहले वनडे में भी जारी रखा. राहुल की इस पारी के लिए जमकर तारीफ हो रही है. भारत के कई द‍िग्‍गज क्र‍िकेटरों ने राहुल की प्रशंसा करते हुए उन्‍हें शॉर्टर फॉर्मेट में टीम का अहम ख‍िलाड़ी माना है. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने तो केएल राहुल को टीम इंडिया का 'स्विस नाइफ' करार दिया है.

Opens the innings

Keeps wickets

Stands in as captain

Now finishes big for his team



KL Rahul is Team India's very own Swiss knife! #NZvIND