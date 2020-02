INDW vs BANW: भारत की महिला वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 18 रन से हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को यहां वाका मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप (India vs Bangladesh ICC Women's T20I World Cup) के ग्रुप-ए के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 18 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 142 रन का स्कोर बनाया और फिर बांग्लादेश को निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 2018 के एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में बांग्लादेश से मिली हार का बदला भी ले लिया. भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चार बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी. भारतीय टीम अब दो मैचों से चार अंक लेकर ग्रुप-ए में अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है. भारत से मिले 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

