INDW vs ENGW: सेमीफाइनल रद्द हो गया, पर शेफाली वर्मा का जलवा बरकरार, 'सुपर रिकॉर्ड'

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला (Ind vs Eng, ICC T20 WC Semi-Final) बारिश के कारण रद्द हो गया. भारतीय टीम बिना खेले ही फाइनल में पहुंच गई, लेकिन भारत की स्टार ओपनर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) का जलवा बरकरार है. यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शेफाली वर्मा (Shafali Verma) इस टी-20 वर्ल्ड कप की सबसे आकर्षक खिलाड़ी साबित हो रही हैं. सभी शेफाली वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं और स्थानी से लेकर वैश्विक मीडिया उनके बारे में नए-नए विचार लिख रहा है. और अब शेफाली ने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है.

A good win last night. Always a good feeling to contribute for the team #BleedBlue #TeamIndia pic.twitter.com/ady1mXOsfr

बता दें कि शेफाली वर्मा जारी विश्व कप में अभी तक के सफर में टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे और भारत की तरफ से पहले नंबर पर हैं. शेफली वर्मा अभी तक खेले 4 मैचों में 40.25 के औसत से 161 रन बना चुकी हैं. उन्हें छोड़कर भारत की कोई दूसरी बल्लेबाज अभी तक सौ का भी आंकड़ा नहीं छू सकी हैं. बहरहाल, शेफाली के रिकॉर्ड पर लौटते हैं.

Shafali Verma is the No.1 Women's T20I batter



She's played just 18 T20Is, and is 16 years old – 16! #INDvENG#TeamIndiapic.twitter.com/vZF7K69h7l