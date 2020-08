बिना ग्लव्स के बल्लेबाजी करने वाला विस्फोटक बल्लेबाज, टेस्ट में 70 मिनट में जमा चुका है शतक

ENG Vs PAK: Yasir Shah ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शेन वार्न और अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया

Jack Gregor ने ही टेस्ट में विस्फोटक बल्लेबाजी करने का अंदाज शुरू किया. बता दें कि जैक ग्रेगरी (Jack Gregor) बायें हाथ के बल्लेबाज थे और दायें से तेज गेंदबाजी किया करते थे. टेस्ट में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 85 विकेट झटके तो वहीं 24 टेस्ट में 34 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1146 रन बनाए. इस दौरान ग्रेगरी ने 2 शतक और 7 अर्धशतक जमाने का कमाल किया. गेगरी ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच 1920 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेला था.

#OnThisDay 1895, one of the great all rounders - Jack Gregory of AUS was born!



He holds the record for fastest 100 by minutes - 70 mins - vs SA in 1921



24 Tests - 1146 runs at 36.96 - 85 wkts at 31.15 - 37 catches#HappyBirthday#JackGregorypic.twitter.com/TVrPLW5gpG