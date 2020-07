दुनिया का वह बल्लेबाज जो डेब्यू टेस्ट में दो बार हुआ 0 पर आउट, लेकिन पूरे करियर में ठोक डाले 200 शतक, एक टेस्ट में बनाए 456 रन

क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे दिग्गज हुए हैं जिनकी शुरूआत भले ही खराब रही लेकिन बाद में अपने परफॉर्मेंस से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया. ऐसे ही एक महान क्रिकेटर रहे हैं इंग्लैंड के ग्राहम गूच (Graham Gooch). बता दें कि गूच ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ओर से खेलने से पहले एसेक्स के लिए क्रिकेट खेला. 1975 में ग्राहम गूच (Graham Gooch) ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल हुए और अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1975 में बर्मिंघम में खेला. पहले टेस्ट में गूच की किस्मत अच्छी नहीं रही और दोनों पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हुए. इंग्लैंड के इस बल्लेबाज के इस तरह से आउट होने के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह वही क्रिकेटर होगा जो इंग्लैंड क्रिकेट को बदल कर रख देगा. एक तरफ जहां गूच अपने डेब्यू टेस्ट में बिना कोई रन बनाए आउट हुए तो वहीं, दूसरी ओर लॉर्ड्स के ऐतिहासिर मैदान पर तिहरा शतक भी जमाने में सफल रहे. लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जमाने वाले गूच दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं.

