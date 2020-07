भारत का वह क्रिकेटर जो अफगानिस्तान से आया, दर्शकों की मांग पर मारता था छक्का, बाद में एक्टर भी बना

सलीम दुर्रानी का करियर

दुर्रानी ने भारत की ओर से कुल 29 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 1202 रन बनाए जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल रहा, इसके अलावा 75 विकेट लेने में सफल रहे थे. उन्होंने साल 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट में डेब्यू किया था. बता दें कि भले ही दुर्रानी का करियर बड़ा नहीं रहा लेकिन उन्होंने अपने खेल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. दर्शकों के कहने में छक्का जमाने (Hit Sixes on Demand) के लिए दुर्रानी काफी मशहूर थे. वे 60-70 दशक में आतिशी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे.

दुर्रानी नहीं तो टेस्ट मैच नहीं (No test No Durani)

दुर्रानी फैन्स के बीच काफी पॉपुलर थे, इसका नजारा साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में उनको प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया. जिसके बाद फैन्स ने मैच के दौरान साइन बोर्ड पर 'नो दुर्रानी नो टेस्ट' लिखकर इसका विरोध किया.

#Salim Durani is a former Indian cricketer who was born in #Afghanistan & who played 29 Tests from 1960 to 1973 for #India An all-rounder, Durani was a slow left-arm orthodox bowler and a left-handed batsman famous for his six-hitting prowess#INDvAFG#HistoricTest@BCCIpic.twitter.com/trnLkMD2mV