चोट की वजह से जल्द खत्म हुआ क्रिकेट के 'जेम्स बॉन्ड' का करियर, वरना आज होता दुनिया का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले पुलिस की नौकरी

बता दें कि बॉन्ड ने 21 साल की उम्र में डेब्यू किया था. क्रिकेट में आने से पहले बॉन्ड ने पुलिस की नौकरी किया करते थे. बता दें कि अपने करियर में बॉन्ड ने 18 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 87 विकेट तो वहीं 82 वनडे मैचों में कुल 147 विकेट लेने में सफल रहे. न्यजीलैंड के लिए बॉन्ड ने 20 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 25 विकेट लेने में सफल रहे.

Happy Birthday Shane Bond. He started his ODI career by taking 21 wickets in the VB series at Australia, destroyed Indian batting with his pace in 2002 Test series, 6 for 23 against Australia in 2003 World Cup but the injury was a bad friend through his career. pic.twitter.com/T1szlPsDjK — Johns. (@CricCrazyJohns) June 7, 2020

वनडे में डेब्यू

बॉन्ड ने वनडे में अपना डेब्यू 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न वनडे में किया था. डेब्यू वनडे मैच में बॉन्ड ने 3 विकेट चटकाए. मार्क वॉ, रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ जैसे दिग्गजों को आउट करने में सफल रहे थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल

शेन बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर में सबसे ज्यादा घातक साबित हुए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉन्ड ने कुल 47 विकेट वनडे में चटकाए हैं. शुरूआती 6 लगातार वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉन्ड ने रिकी पोंटिंग को आउट किया. इतना ही नहीं वनडे में हैट्रिक विकेट भी बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही चटकाए थे.

2003 वर्ल्ड कप

बॉन्ड ने 2003 वर्ल्डकप में शानदार परफॉर्मेंस किया और 8 मैचों के दौरान कुल 17 विकेट चटकाए. 2003 वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों गेदबाजों की लिस्ट में बॉन्ड पांचवें नंबर पर रहे थे. 2003 वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान बॉन्ड ने 23 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे जो उस समय तक न्यूजीलैंड के गेंदबाज का वनडे में ऑलटाइम बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस था.

He held the record of fastest to 100 ODI wkts by a fast bowler.

Currently, 2nd & overall 4th fastest.

He has never been wicket less in the 32 Innings he has bowled in test cricket.

He has the 2nd best best strike rate in tests (38.7) (min 2500 balls)

Happy birthday, Shane Bond pic.twitter.com/k9whdXpim3 — Prithvi (@The_BeardMan_) June 7, 2020

सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड गेंदबाज

बॉन्ड ने वनडे करियर में 100 विकेट केवल 54 मैच में पूरे कर लिए थे. ऐसा करने वाले वो न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज बने. वहीं, दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने. बॉन्ड से तेज मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने वनडे में 52 मैच में ही 100 विकेट पूरे किए थे. इसके अलावा सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले बॉन्ड दुनिया के चौथे गेंदबाज हैं.

Happy birthday to one of the finest, Shane Bond. If not injuries he could've achieved so much in his career, what a gun he was! His bowling action was one of the most admired one back then.pic.twitter.com/iy78nLFsx5 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 7, 2020

चोट की वजह से खत्म हुआ करियर

बॉन्ड ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 2001 में खेले और आखिरी इंटरनेशनल मैच 2010 में खेला, इस दौरान न्यूजीलैंड ने कुल 307 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें बॉन्ड केवल 120 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए थे.

बॉन्ड आईपीएल में केकेआर की टीम की ओर से खेले

बॉन्ड आईपीएल 3 में केकेआर की टीम का हिस्सा थे, इस दौरान उन्होंने 8 मैचो में 9 विकेट चटकाए. इसके अलावा 2015 में वो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच भी रहे.

न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी कोच की भी निभाई जिम्मेदारी

2012 से लेकर 2015 तक बॉन्ड न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजी कोच रहे थे. 2006/07 में बॉन्ड आईसीसी टेस्ट प्लेइंग XI का भी हिस्सा रहे थे.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर ब़ड़ी बात कही थी.