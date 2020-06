दुनिया का इकलौता कप्तान जिसने वनडे क्रिकेट में झटके 150 से ज्यादा विकेट

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने अपने करियर में बतौर गेंदबाज वो मुकाम हासिल किया जो अमूमन बल्लेबाज अपने करियर में हासिल करते हैं. अकरम ने साल 1984 में 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. अपने पहले ही मैच से अकरम पाकिस्तान के अहम गेंदबाजों में शुममार किए जाने लगे. आपको बता दें कि अकरम पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज हैं. इतना ही नहीं वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बतौर तेज गेंदबाज अकरम के नाम है. वसीम अकरम दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा विकेट वनडे क्रिकेट में चटकाए हैं. कप्तान के तौर पर अकरम ने 158 विकेट वनडे क्रिकेट में झटके हैं. पाकिस्तान का यह पूर्व दिग्गज अकरम टेस्ट और वनडे में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. उन्होंने टेस्ट में 414 विकेट और वनडे में 502 विकेट लेने का कमाल किया है. इतना नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में अकरम ने 4 हैट्रिक विकेट लिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक विकेट लेने वाले अकरम दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. पहले नंबर पर श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 हैट्रिक दर्ज है.

