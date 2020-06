दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर जिसने Dhoni को चैंपियन बनाने के लिए अपने बहते खून की परवाह नहीं की, दर्द में भी क्रीज पर डटा रहा

अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्डकप में खेले भविष्य के सितारो के साथ

साल 2000 में शेन वॉटसन (Shane Watson) ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेले. उस अंडर 19 टीम में माइकल क्लार्क, शॉन मार्श, नाथन हौरिट्ज़, एड कोवान, एंड्रयू मैकडॉनल्ड और मिशेल जॉनसन जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी शामिल थे. बाद में ये सभी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीनियर टीम में एक साथ खेले.

आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले क्रिकेटर

शेन वॉटसन आईसीसी टूर्नामेंट (ICC) में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाले क्रिकेटर हैं. वॉट्सन ने लगातार 4 मैच में मैन ऑफ द मैच जीतने का कमाल किया है.

वनडे में 5000 रन और 150 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर

वॉटसन दुनिया के केवल दूसरे ऑलराउंडर हैं जिनके नाम वनडे में 5000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट लेने का कमाल दर्ज है.

टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

टी20 वर्ल्डकप (T20 World Cup) के इतिहास में वॉटसन ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वॉटसन ने अपने करियर में टी-20 वर्ल्डकप के दौरान कुल 24 मैच खेले हैं इस दौरान 537 रन बनाने में सफल रहे हैं.

शेन वॉट्सन आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर (ICC player of the year) का खिताब तीनों फॉर्मेट में जीतने वाले पहले क्रिकेटर हैं. 2012 आईसीसी वर्ल्ड टी-20 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने में सफल रहे थे. उस दौरान वॉट्सन ने 249 रन बनाए थे और कुल 11 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी.

आईपीएल के इतिहास में दो बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले शेन वॉटसन इकलौते क्रिकेटर हैं. वॉट्सन साल 2008 और 2013 के आईपीएल सीजन में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने में सफल रहे थे. 2008 में वॉटसन ने 472 रन और 17 विकेट चटकाए थे तो वहीं 2013 के आईपीएल में 543 रन और 13 विकेट लेने में सफल रहे थे.

I have seen your dedication in IPL final of 2019. I was supporting MI but when heard that you played with injured knee, I shocked and bowed you without wasting a second !



