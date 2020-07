Happy Birthday Sourav Ganguly: भारत का वह कप्तान जिसने विदेशी धरती पर जीतना सिखाया, ऑफ साइड का 'भगवान' कहलाया

गांगुली भारत के कप्तान उस समय बने जब भारतीय टीम पर मैच मैच फिक्सिंग का साया मंडरा रहा था. ऐसे में भारतीय टीम की कप्तानी गांगुली ने संभाली और भारतीय टीम को 2003 वर्ल्डकप के फाइनल तक पहुंचाया. गांगुली ऐसे कप्तान के तौर पर रहे जो काफी आक्रमक थे. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन से लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज कप्तान स्टीव स्मिथ तक जैसों को टॉस के लिए इंतजार कराया.

#HappyBirthdayDada Happy Birthday to DADA Sourav Ganguly One of the most agressive and progressive Captain of India #HappyBirthdayGanguly pic.twitter.com/GbzMEGVkQK

लॉर्ड्स के बालकनी में टी-शर्ट निकालकर जश्न मनाना

13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स (Lords) के ऐतिहासिक बालकनी से गांगुली ने भारत की जीत के बाद जिस तरह से टी-शर्ट उतारकर जश्न मनाया वह पल इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बुरे सपने से कम नहीं है. लॉर्ड्स में इंग्लैंड दर्शकों के सामने 'दादा' पूरे जोश के साथ अपनी शर्ट निकालकर बालकनी से लहराया था. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने मुंबई के वानखेड़े में भारत को हराने के बाद अपनी टी-शर्ट उतारकर जश्न मनाया था जिसका बदला गांगुली ने इंग्लैंड में जाकर लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर लिया था. नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया था. आज भी फैन्स गांगुली के उस अंदाज को नहीं भूल पाए हैं.

गांगुली ने अपनी कप्तानी में कई क्रिकेटरों के करियर का बनाया

बतौर कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कई ऐसे क्रिकेटरों के करियर का बनाया जो अपने करियर में क्रिकेट के दिग्गज बने. गांगुली ने हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और खासकर धोनी जैसे क्रिकेटरों के करियर को बनाया है. गांगुली के कहने के बाद ही 2004 में धोनी का आगमन भारतीय क्रिकेट में हुआ था. इसके अलावा सहवाग को ओपनिंग बल्लेबाज बनाने का श्रेय भी गांगुली को जाता है. अपने समय में गांगुली और सचिन एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज थे, लेकिन गांगुली ने अपनी जगह सहवाग को ओपनर बनाया और तेंदुलकर के साथ ओपनिंग कराने की जिम्मेदारी दी. गांगुली ने ऐसा त्याग कर एक मिसाल कायम कर दी. सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 28 टेस्ट विदेश में खेले, जिसमें 11 में जीत हासिल हुई.

राहुल द्रविड़ को दी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ऐसे कप्तान के तौर जाने गए जो एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते थे. यही कारण रहा कि उन्होंने राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से विकेटकीपिंग करने को कहा, 2003 वर्ल्डकप में द्रविड़ ने सभी मैचों में विकेटकीपिंग की. द्रविड़ के विकेटकीपिंग करने से भारतीय टीम को काफी फायदा पहुंचा था. 2002 से लेकर 2004 के बीच द्रविड़ ने बतौर विकेटकीपर/ बल्लेबाज खेलकर गांगुली की कप्तानी को सफल करने में अहम भूमिका निभाई.

2001 कोलकाता टेस्ट में गांगुली के फैसले ने रचा इतिहास

2001 कोलकाता टेस्ट यूं तो वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) के यादगार 281 रनों के लिए याद किया जाता है लेकिन लक्ष्मण ने दूसरी पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी. लक्ष्मण को नंबर 3 पर भेजने का फैसला गांगुली का ही था. गांगुली का यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा टेस्ट मैच खेला गया जिसकी मिसाल दी जाती है.

‘On the offside, first there is God, then Sourav Ganguly.' – Rahul Dravid



What @narendramodi is to the Nation today.

Dada @SGanguly99 (was) (is) and (will) be to the Indian Cricket.



Happy Birthday Dada Our Captain. pic.twitter.com/pWUAZTzhPL