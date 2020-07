दुनिया का वह गेंदबाज जिसने सबसे पहले टेस्ट में चटकाए 400 विकेट, करियर में किया 2500 से ज्यादा बल्लबाजों का शिकार

हैडली ने गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी दिखाया दम

सर रिचर्ड हैडली (Sir Richard Hadlee) ने जहां अपनी गेंदबाजी से कमाल करने में सफल रहे तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी में भी अहम किरदार निभाने में अपना योगदान दिया. हैडली ने 86 टेस्ट में कुल 3124 रन बनाए जिसमें 2 शतक औऱ 15 अर्धशतक शामिल रहा. हैडली का यह ऑलराउंड परफॉर्मेंस यह दर्शाता है कि वह कितने बेहतरीन क्रिकेटर थे.

शतक और 5 विकेट लेने का किया कमाल

काउंटी क्रिकेट में रिचर्ड हैडली ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 3 दफा एक ही मैच में शतक और 5 विकेट हॉल लेने का कमाल कर दिखाया. साल 1978 में डर्बीशायर के खिलाफ मैच के दौरान हैडली ने जहां शानदार 101 रन बनाए तो वहीं गेंदबाजी से 25 रन देकर 5 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, दूसरी बार 1984 में हैम्पशायर के खिलाफ उन्होंने 100 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में गेंदबाजी से 35 रन देकर 5 विकेट लेने में सफल रहे थे. इसके अलावा 1987 में समरसेट के खिलाफ मैच के दौरान पहले तो शतक जमाया तो वहीं दोनों पारियों में गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हॉल करने में सफल रहे थे.

न्यूजीलैड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज

सर रिचर्ड हैडली (Sir Richard Hadlee) न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेना वाले गेंदबाज हैं. हैडली ने अपने 86 टेस्ट मैच के करियर में कुल 431 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा वनडे में हैडली के नाम 158 विकेट दर्ज है. अपने पूरे करियर में हैडली ने कुल 102 बार 5 विकेट हॉल किए जिसमें से 36 बार उन्होंने टेस्ट में इस कारनामें को अंजाम दिया है. बता दें वनडे में हैडली पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 विकेट औऱ 1000 रन पूरे किए थे.

86 Tests - 431 wickets - 25 four wicket haul - 36 five wicket haul - 9 ten wicket haul - 3124 runs - 27.17 average - 2 hundreds - 15 fifties. The greatest ever cricketer from New Zealand, happy birthday Sir Richard Hadlee.