वह गेंदबाज जिसने 5 गेंद के अंदर 3 विकेट लेकर भारत से छीन ली थी जीत, अब बन गया है कमाल का 'सिंगर'

भारत ने मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 252 रन बनाए जिसमें 68 रन की पारी एंडी फ्लॉवर ने खेली थी. बता दें कि इस मैच में 51 रन अतिरिक्त के रूप में बने थे. वनडे इतिहास में यह तीसरा सबसे ज्यादा अतिरिक्त रन बनने का अनचाहा रिकॉर्ड है. जब भारतीय टीम 253 रन का पीछा करने उतरी तो आसानी के साथ लक्ष्य के करीब पहुंची. इस मैच में धीमी ओवर रेट (Slow Over Rate) के कारण भारत के 4 ओवर फाइन स्वरूप काट लिए गए थे. ऐसे में भारत को 47 ओवर में ही 253 रन बनाने थे. भारत के लिए यह लक्ष्य काफी आसान था. सदगोपन रमेश ने 55, अजय जडेजा ने 43 और रॉबिन सिंह ने सधी हुई बल्लेबाजी कर लक्ष्य को आसान बना दिया था.

