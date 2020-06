भारत का इकलौता क्रिकेटर जिसने IPL में 6 गेंद में लगाए लगातार 6 चौके, लॉर्ड्स में भी जमाया शतक

जब बचपन में रहाणे क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए कैंप जाया करते थे तो उनके साथ मां भी रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी. एक समय राहणे का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो पिता ने रहाणे को क्रिकेट से दूर करने का फैसला किया था. लेकिन मां सुजाता ने बेटे को क्रिकेट से दूर नहीं किया. मां के उस अहम फैसले के कारण ही आज अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. बता दें कि 17 साल की उम्र में पहली बार रहाणे को किसी बड़े कोच का साथ मिला था. 17 साल की उम्र में रहाणे पूर्व क्रिकेटर प्रवीण आमरे का के साथ मिलकर अपनी बल्लेबाजी कर काम किया करते थे.

बचपन में कुछ ऐसा था जज्बा

कहा जाता है कि जब रहाणे 8 साल के थे तो मुंबई के डोंबिवली में प्रैक्टिस करते थे, ऐसे में अभ्यास के दौरान सीनियर गेंदबाज ने उन्हें बाउंसर मारी जिससे गेंद हेलमेट पर लगी. गेंद हेलमेट में लगते ही 8 साल के रहाणे रोने लगे. लेकिन बाद में अगली 5 गेंद पर रहाणे ने उसी गेंदबाज को लगातार 5 चौके जड़े थे.

फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में शतक

रहाणे ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में पाकिस्तान जाकर खेला था. 19 साल की उम्र में रहाणे मुंबई की सीनियर टीम का हिस्सा बने. ऐसे में डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच खेलने के लिए उन्हें कराची जाना पड़ा. कराची में डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में कारची अरबन के खिलाफ शानदार 143 रनों की पारी खेली थी. रहाणे ने बतौर ओपनर बल्लेबीजी करते हुए शतक जमाया था.

रहाणे और द्रविड़ ने एक साथ किया टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू

बता दें कि रहाणे ने राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के साथ टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. 2011 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जहां रहाणे ने पहले मैच में 39 गेंद पर 61 रन बनाए थे तो वहीं गुरू द्रविड़ ने 21 गेंद पर 31 रनों की पारी खेली थी. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की थी.

टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाने का कमाल

रहाणे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज हैं. रहाणे ने यह कारनामा 2015 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में किया था.

राहणे की कप्तानी में वनडे में नहीं हारा है भारत

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3 वनडे मैच खेला और तीनों मैचों में भारत को जीत मिली. रहाणे ने साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू किया था. साल 2015 में जिम्बाब्वे के दौर पर 3 वनडे मैचों में कप्तानी की और भारत को जीत दिलाई. भले ही रहाणे वनडे में कप्तानी नहीं कर पाए हैं लेकिन टेस्ट में बतौर उपकप्तान कोहली का भरपूर साथ देते हैं.

