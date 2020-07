वह बल्लेबाज जिसने 18 घंटे के अंदर ठोका लगातार 2 शतक, कमेंट्री के दौरान खिलाड़ी को कहा 'आतंकवादी', फ़्लाइट अटेंडेंट से रहा अफेयर

ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket) के दिग्गज बल्लेबाज रहे डीन जोन्स (Dean Jones) वनडे क्रिकेट का बेहतरीन बल्लेबाज माना गया. 24 मार्च 1961 को मेलबर्न में जोन्स का जन्म हुआ. जोन्स ने अपना डेब्यू 1984 में वेस्टइंडीज के दौर पर टेस्ट खेलकर किया था. अपने टेस्ट करियर की पहली पारी में उन्होंने 48 रनों की पारी खेली थी. पहले टेस्ट मैच की पारी के दौरान जोन्स की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन इसके बाद भी जमकर बल्लेबाजी की. आज भी जोन्स अपने इस पारी को अपने करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी करार देते हैं. अपने करियर में जोन्स ने 52 टेस्ट खेले और इस दौरान 3631 रन बनाए. जिसमें 11 शतक और 14 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने 164 मैच खेलकर 6068 रन बनाए. वनडे में जोन्स ने 7 शतक और 46 अर्धशतक जमाए. अपने करियर में डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज साबित हुए.

#OnThisDay in 1986, India and Australia shared the second tie in Test history!



Kapil Dev made 110, Sunil Gavaskar made 90 in the last innings, and Greg Matthews took 10-for, but the undoubted star was Dean Jones, who battled fatigue and dehydration for over 8 hours to make 210. pic.twitter.com/Yv8oVgjqfb