दुनिया का वह बल्लेबाज जो छक्का मारते हुए 'हिट विकेट' हुआ, तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना गया

छक्का लगाने के क्रम में हुए आउट (Famous hit-wicket)

रॉय फ्रेडरिक्स (Roy Fredericks) के नाम एक दिलचस्प वाकया दर्ज है. 1975 वर्ल्डकप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स मैच के दौरान उन्होंने तेज गेंदबाज डेनिस लिली (Dennis Lillee) की गेंद पर खूबसूरत हूक शॉट (Hook shot) खेलकर लॉग लेग पर छक्का जमाया लेकिन छक्का लगाने के क्रम में खुद के बैलेंस को संभाल नहीं पाए और स्टंप पर गिर गए. जिसके कारण उन्हें हिट विकेट (Hit Wicket) होकर पवेलियन लौटना पड़ा. ऐसे में डेनिस लिली ऐसे गेंदबाज भी बने जिसकी गेंद पर बल्लेबाज ने छक्का लगाया भी लेकिन उन्हें उसी गेंद पर विकेट भी मिल गए.

#OnThisDay in 1975, West Indies' Roy Fredericks hit a brilliant 169 off 145 against Australia in Perth, reaching fifty off 33 balls and his hundred in 71 balls - the fastest ever in Test cricket at the time. pic.twitter.com/tqKtt7szEy

पर्थ टेस्ट में जमाया तूफानी शतक

साल 1975-76 में पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रॉय फ्रेडरिक्स (Roy Fredericks) ने तूफानी बल्लेबाजी की औऱ केवल 71 गेंद पर शतक जमाया था, उस समय फ्रेडरिक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जमाने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज थे. टेस्ट में सबसे तेज शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी (Jack Gregory) थे, जिन्होंने 1921-22 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में 67 गेंद पर शतक जमाया था. वैसे अब टेस्ट में सबसे तेज शतक जमाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रैंडन मैकुलम (Brendon McCullum) के नाम है. मैकुलम ने 54 गेंद पर शतक जमाया है.

रॉय फ्रेडरिक्स (Roy Fredericks) की बात करें तो पर्थ टेस्ट में उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की और एक से एक गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, इस टेस्ट मैच में फेडरिक्स ने 145 गेंद का सामना करते हुए 169 रन बनाए जिसमें 27 चौके और 1 छक्का शामिल रहा था. यह पारी आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे ऐतिहासिक पारियों में गिनी जाती है.

पर्थ टेस्ट (Perth Test 1975) में फ्रेडरिक्स (Roy Fredericks) के द्वारा शतक जमाने के पीछे है एक दिलचस्प कहानी

पर्थ टेस्ट मैच के पहले ओपनर गॉर्डन ग्रीनिज (Gordon Greenidge) का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, पिछले टेस्ट में Gordon Greenidge दोनों पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे, जिसके कारण उन्हें पर्थ टेस्ट में रेस्ट दिया गया था. ऐसे में वेस्टइंडीज टीम के सामने समस्या पैदा हो गई कि आखिर में फ्रेडरिक्स के साथ कौन दूसरा बल्लेबाज ओपनिंग के लिए जाएगा. काफी सोच विचार करने के बाद लांस गिब्स (Lance Gibbs) को ओपनिंग पर भेजने की बात हुई, लेकिन आखिर में बर्नार्ड जूलियन (Bernard Julien) को ओपनिंग पर भेजा गया. फ्रेडरिक्स के साथ ओपनिंग करते हुए बर्नार्ड जूलियन ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की. जूलियन ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का सामना जमकर किया और 40 गेंद पर 25 रन बनाने में सफल रहे थे जिसमें 5 चौके भी जड़े.

Today in 1975 at the WACA, Perth, West Indies' pocket-size dynamo Roy Fredericks showed the world that Test cricket could be played in the limited over style, when he pulverised Lillee, Thomson, et al to a 169 in 145 balls (27f, 1s)

His

50 came in 33 balls

100 in 71b

150 in 113b pic.twitter.com/myaahfcNxv