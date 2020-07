अजहरुद्दीन की वाइफ संगीता बिजलानी के लिए फैन से लड़ने पहुंच गए थे इंजमाम उल हक, वकार यूनुस का खुलासा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस (Waqar Younis) ने एक बड़ा खुलासा किया है. साल 1997 में सहारा कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) को एक शख्स ने बाउंड्री पर आलू-आलू कहकर चिढ़ाया था, जिसपर इंजमाम काफी गुस्सा हो गए थे. तब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फैन को बल्ले से मारने के लिए दर्शक दिर्घा में घूस गए थे. अब यूनुस ने उस घटना को लेकर एक नया खुलासा किया है. वकार यूनुस ने द ग्रेटेस्ट राइवलरी' पोडकास्ट में इस घटना को लेकर कहा है कि, उस मैच में यकीनन शख्स ने इंजमाम को आलू कहकर चिढ़ाया था, लेकिन वह उस शब्द को लेकर ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि दर्शक दिर्घा में मौजूद एक फैन मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin's wife) की वाइफ संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) को लेकर गलत बातें बोल रहा था. बाउंड्री पर यह सब इंजमाम सुन रहा था.

He Called Me An Aaloo, I Called Him An Ambulance!



@TheInzamamulHaq #SaharaCup#PAKvINDpic.twitter.com/KTOkcx1pUG