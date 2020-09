RCB vs SRH: 20 साल के देवदत्त पडिक्कल ने किया धमाकेदार डेब्यू, जानें इस बल्लेबाज के बारे में सबकुछ

IPL 2020 SRH vs RCB IPL Match: सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrises Hyderabad) के कप्तान डेविड वार्नर (David Warner) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में सोमवार को यहां टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. सनराइजर्स की टीम में कप्तान वार्नर के अलावा जॉनी बेयरस्टॉ, मिशेल मार्श और राशिद खान जबकि आरसीबी ने आरोन फिंच, एबी डिविलियर्स, विकेटकीपर जोश फिलिप और डेल स्टेन को विदेशी खिलाड़ियों के रूप में अंतिम एकादश में शामिल किया है. आरसीबी की ओर से 20 साल के देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) डेब्यू कर रहे हैं.

What an impressive debut so far by Devdutt Padikkal, playing Sunrisers Hyderabad's bowlers really well.