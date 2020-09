DC Vs SRH: जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाज ने मारा इतना लंबा छक्का, देखते ही उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट..देखें Video

DC Vs SRH: अब्दुल समद (Abdul Samad) जम्मू-कश्मीर रणजी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. समद के हैदराबाद प्लेइंग इलेवन में शामिल होने पर इरफान पठान (Irfan Pathan) और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है. एक तरफ जहां इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा, ' अब्दुल समद (Abdul Samad) के रूप में जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट बिरादरी में एक और पंख जुड़ गया, जो अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, मैं उसके लंबे करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं. मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है अब्दुल समद का आईपीएल खेलना जम्मू और कश्मीर की युवा पीढ़ियों में सकारात्मक लहरें पैदा करेगा.'

Another feather added to Jammu & Kashmir's cricketing fraternity as Abdul Samad is all set to make his ipl debut.I wish him the luck for his long career ahead! I am certain,this will create positive waves in J&K's younger generations; who will look upto this upcoming Hero! #iplpic.twitter.com/Abd4wykRFO