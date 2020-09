IPL 2020: धोनी की झलक देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन, बोलीं- 'आह..उनकी बाइसेप्स..'

MI Vs CSK IPL 2020: चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के उदघाटन मैच में शनिवार को यहां टास जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. कोविड-19 (COVID-19) के कारण इस बार आईपीएल (IPL) का आयोजन लगभग छह महीने बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE में किया जा रहा है. मुंबई ने अपनी टीम में क्विंटन डिकॉक, कीरेन पोलार्ड, जेम्स पैटिनसन और ट्रेंट बोल्ट जबकि चेन्नई ने शेन वाटसन, फाफ डुप्लेसिस, सैम कुर्रेन और लुंगी एनगिडी को विदेशी खिलाड़ी के तौर पर अंतिम एकादश में रखा है. स्कोरकार्ड

