IPL: सीएसके को जीत नहीं दिला पाए MS Dhoni, तो इरफान पठान बोले- 'उम्र कुछ के लिए टीम से बाहर कर देने का..'

— KRK (@kamaalrkhan) October 2, 2020

वहीं पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी सीएसके की हार के बाद ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है. इरफान ने तंज कसने के अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, 'उम्र कुछ के लिए सिर्फ एक संख्या है और दूसरों के लिए एक कारण है टीम से बाहर कर देने के लिए ..' इरफान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और काफी रिट्वीट भी मिल रहे हैं. बता दें कि इरफान ने 35 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन भारत के लिए उन्होंने अपना आखीरी इंटरनेशनल मैच 2012 में ही खेला था. लगभग 28 साल की उम्र में इरफान को भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.

Age is just a number for some and for others a reason to be dropped...