IPL 2020: Chennai Super Kings के 13 सदस्यों का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, फैन्स ने ऐसे किया रिएक्ट

विश्वनाथन ने दुबई से बताया, ‘‘हां, सभी 13 सदस्य कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हैं। गुरुवार, तीन सितंबर को उनका एक और परीक्षण होगा. हमारे शुक्रवार, चार सितंबर से ट्रेनिंग शुरू करने की संभावना है. उन्होंने कहा, ‘‘दीपक और रुतुराज 14 दिन का पृथकवास पूरा करेंगे और नियमों के अनुसार नेगेटिव पाए जाने के बाद ट्रेनिंग से जुड़ेंगे. आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में शुरू होगा.

CSK CEO (in Cricinfo) said "Chennai Super Kings would be ready to play the tournament opener on September 19th if required".

बता दें कि जैसे ही सीएसके को लेकर यह खबर सामने आई सोशल मीडिया पर लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया. लोगों का मानना कि मुसीबतों से बाहर निकलकर सीएसके की टीमव आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी.

