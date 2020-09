IPL 2020 की टीमें और उनके सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

IPL 2020 All Full Team Squad: आईपीएल 2020 के शेड्यूल (IPL 2020 schedule) की घोषणा की जा चुकी है. आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के बीच 19 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को खेला जाने वाला है. कोरोना वायरस के कारण इस बार आईपीएल भारत से बाहर यूएई में खेला जाएगा. सभी टीमें यूएई पहुंचकर अभ्यास में लग गई है. कोरोना काल में आईपीएल खेले जाने को लेकर हर तरह की सुरक्षा बीसीसीआई के द्वारा बरती जा रही है. अबतक आईपीएल का खिताब सबसे ज्यादा बार मुंबई टीम जीतने में सफल रही है तो वहीं सीएसके इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. मुंबई ने 4 बार तो वहीं सीएसके ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है. एक-एक बार हैदराबाद और राजस्थान की टीम खिताब जीतने में सफल रही है. केकेआर ने 2 बार आईपीएल का खिताब जीतने का कमाल किया है. इसके अलावा डेक्कन चार्जर्स की टीम एक बार खिताब जीतने में सफल रही है. साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स (Hyderabad Deccan Chargers) ने आरसीबी को फाइनल में हराकर खिताब जीता था.

