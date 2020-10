IPL 2020: विराट कोहली ने खेली 90 रनों की यादगार पारी, तो वाइफ अनुष्का शर्मा ने यूं किया 'फ्लाइंग Kiss'

यहां तक की कोहली के अर्धशतक होने पर अनुष्का ने कोहली ने फ्लाइंग किस भी किया. सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. बता दें कि जब कोहली नाबाद होकर पवेलियन की ओर जा रहे थे तो वाइफ अनुष्का ने अपने पति कोहली की शानदार पारी का अभिवादन खड़े होकर किया. विराट की पारी ने पूर्व क्रिकेटरों का भी दिल जीत लिया है. वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज इयान विशप ने ट्वीट कर कोहली की इस पारी को क्लासिक बताया है.

IPL 2020: कोहली का एक और विराट रिकॉर्ड, टी-20 में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

Congratulations Anushka Sharma. You take all the credits today. Virat Kohli played well today only because of you.



Yes if he can fail because of her, he can succeed because of her too. Logics.#ViratKohlipic.twitter.com/9DS262ft7p