IPL 2020: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के साथ नजर आए अर्जुन तेंदुलकर, फैन्स का रहा ऐसा रिएक्शन

मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों के साथ अर्जुन को देखकर फैन्स हैरानी में हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा नहीं हैं इसके बाद भी वो टीम के साथ क्या कर रहे हैं.

तस्वीर पर कई कमेंट आ रहे हैं. कई यूजर का मानना है कि अर्जुन मुंबई इंडियंस की टीम में बतौर नेट गेंदबाज के तौर पर गए हैं. इसलिए वो टीम के खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि अबतक अर्जुन मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से नहीं खेले हैं, इस बार आईपीएल ऑक्शन का भी वो हिस्सा नहीं थे. वैसे, ये भी खबर है कि आने वाले सीजन में अर्जुन मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे.

Is that Arjun tendulkar behind u — king in the north (@vinayakhmahadev) September 14, 2020

बता दें कि सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम के मेंटोर की भूमिका निभाते हैं. टीम के मालिक के साथ सचिन के अच्छे संबंध हैं, यही कारण है कि कोरोना वायरस के बाद भी अर्जुन मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बनकर दुबई गए हुए हैं.

