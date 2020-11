IPL 2020, Aus vs Ind: इसलिए विराट कोहली हार के बाद तुरंत नए बायो-बबल से जुड़ गए

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की टीम के शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हाथों हारकर बाहर होने के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई द्वारा तैयार दूसरे बायो-बबल में चले गए हैं. इस बायो-बबल में विराट (Virat Kohli) कोविड-19 महामारी के बीच दौरे के लिए चुने गए बाकी खिलाड़ियों के साथ तैयारी में जुटेंगे. आरसीबी के सूत्रों ने साफ करते हुए कहा कि इलिमिनेटर मुकाबले के बाद विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार किए गए बायो-बबल में चले गए हैं.

We all fans never never want to see Virat Kohli like this. This is so hurting to see Virat like this. pic.twitter.com/yioX9rg4yE