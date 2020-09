IPL की तैयारियों का जायजा लेने शारजाह स्टेडियम पहुंचे Sourav Ganguly, देखें Photos

गांगुली के साथ इस दौरान आईपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल, पूर्व आईपीएल प्रमुख राजीव शुक्ला और आईपीएल सीओओ हेमंग अमीन भी मौजूद थे. इस दौरान बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरूण धूमल, बीसीसीआई संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज और मुबासिर उस्मानी के अलावा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के महाप्रबंधक भी मौजूद थे. शारजाह को आईपीएल के आगामी सत्र में 12 मैचों की मेजबानी करनी. 19 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम के बीच खेला जाना है.

Warm Welcome to the Home of Cricket in UAE Sourav Ganguly, BCCI President. IPL Chairman Brijesh Patel, Ex IPL Chairman Rajeev Shukla hosted by Waleed Bukhatir, Vice Chairman of Sharjah Cricket Stadium and Khalaf Bukhatir, MD of Bukhatir Group and CEO of Sharjah Cricket Stadium. pic.twitter.com/xV3y6kG3ji