IPL 2020: केरोना वायरस के डर के आगे नहीं झुकेगा बीसीसीआई, आईपीएल के आयोजन को लेकर पूरी तैयारी

कोरोनावायरस (Caronavirus) का कहर भारत भी पहुंच चुका है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस महामारी के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2020 संस्करण का आयोजन होगा. बीसीसीआई ने इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि आईपीएल 2020 जारी रहेगा और कोरोनावायरस (Caronavirus) को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि आईपीएल 'ऑन' है और बोर्ड 29 मार्च से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन को लेकर हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है.

