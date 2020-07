ब्रैड हॉग ने की भविष्यवाणी, UAE में यह टीम जीतेगी IPL 2020 का खिताब तो यह खिलाड़ी बनेगा 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट'

ब्रैड हॉग ने की भविष्यवाणी: आईपीएल 2020 का खिताब जीत सकती है आरसीबी की टीम

खास बातें ब्रैड हॉग ने मुंबई इंडियंस और आरसीबी को बताया प्रबल दावेदार

हार्दिक पंड्या बनेगे आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाडी

19 सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल 2020

IPL 2020 in UAE: आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है. दूसरी बार ऐसा होगा जब आईपीएल यूएई (UAE) में खेली जाएगी. इससे पहले 2014 में कुछ मैच यूएई में खेले गए थे. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने यूएई में होने वाले आईपीएल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ब्रैड हॉग ने कहा कि इस बार यूएई में होने वाला आईपीएल बिल्कुल अलग होगा. हॉग ने आईपीएल 2020 को लेकर भविष्यवाणी भी की है. हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रैड हॉग ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) के विजेता के तौर पर मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को प्रबल दावेदार माना है. बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है तो वहीं आरसीबी की टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब जीतने में सफल नहीं रही है. इसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व दिग्गज ने कहा है कि हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) आईपीएल 2020 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट (Man of the tournament' in IPL this year) का खिताब जीतने में सफल रह सकते हैं.