IPL 2020: ब्रेट ली ने की भविष्यवाणी, यह टीम इस बार जीतेगी IPL का खिताब

IPL 2020: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) को लेकर भविष्यवाणी की है. Brett Lee (ब्रेट ली) के अनुसार इस साल आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) की टीम जीत सकती है. स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट कनेक्टेड शो में ब्रेट ली ने सीएसके को इस साल आईपीएल के खिताब का दावेदार बताया है. ली ने कहा कि सीएसके के पास काफी सारा अनुभव है और साथ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि सीएसके के पास वॉटसन, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो और एम एस धोनी (MS Dhoni) जैसे दिग्गज हैं जो किसी भी परिस्थिती में मैच का पासा पलट सकते हैं. गेंदबाजी में टीम के पास हरभजन सिंह और इमरान ताहिर जैसे दिग्गज स्पिनर हैं जो विरोधी बल्लेबाजों को बांधकर रखने में सक्षम हैं.

Learn to play the , is my advice for players in the bio secure bubble!

Watch this chat as we discuss all things IPL and more! Only on #CricketConnected this Sat & Sun at 7PM & 9PM IST on @StarSportsIndiapic.twitter.com/IvOnhdTFA2