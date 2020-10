IPL 2020: Dwayne Bravo के बर्थडे पर सीएसके ने शेयर किया फनी VIdeo, बार-बार देखा जा रहा है

IPL 2020 CSK Vs KKR: ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) के बर्थेडे पर सीएसके (Chennai Super Kings) ने सोशल मीडिया पर उनका फनी वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में ब्रावो अपने मस्तमौला अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो में ब्रावो अपने फेवरेट गाना चैंपियन पर थिरकते हुए भी दिख रहे हैं. वीडियो में सीएसके के खिलाड़ी ब्रावो को लेकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. सीएसके के लिए ब्रावो काफी अहम है, अबतक भले ही 2 मैच में ब्रावो का कमाल देखने को नहीं मिला है लेकिन उनसे सीएसके को काफी उम्मीदे हैं. खासकर डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी सीएसके के लिए काफी अहम है. टी-20 क्रिकेट में ब्रावो ने 500 से ज्यादा विकेट लिए हैं, वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. वहीं, सीएसके की ओर से ब्रावो ने अबतक 118 विकेट लिए हैं. 3 विकेट लेते ही ब्रावो सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. इस समय यह रिकॉर्ड अश्विन के नाम है.

If lifting the spirits was a daily task, everybody know say Bravo is a Champion. #SuperBirthday@DJBravo47#WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/RD5sIysws9