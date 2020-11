IPL 2020, CSK: चेन्नई के प्रदर्शन का असर 'वृद्धों' पर पड़ना शुरू, वॉटसन का संन्यास का ऐलान, सूत्रों की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: KXIP की टीम IPL से हुई बाहर तो केएल राहुल को मिली यह बड़ी खुशखबरी, ट्वीट कर किया खुलासा

सूत्रों के अनुसार, पंजाब के खिलाफ मैज के बाद शेन वॉटसन बहुत ही ज्यादा भावुक थे, जब उन्होंने कहा कि वह संन्यास लेंगे. उन्होंने कहा कि चेन्नई से जुड़ना और इस टीम के लिए खेलकर उन्होंने खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस किया. याद दिला दें कि चेन्नई के साथ जुड़ने से पहले शेन वॉटसन राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर के साथ भी जुड़े थे और साल 2008 में वॉटसन ने राजस्थान को उसका पहला और इकलौता खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभायी थी. वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 59 टेस्ट मैच, 190 वनडे और 58 टी20 मुकाबले खेले. कुल मिलाकर वॉटसन 145 आईपीएल मैच खेल चुके हैं और इनमें 43 उन्होंने चेन्नई के लिए खेले हैं.

BREAKING NEWS:



Shane Watson has announced his retirement from all forms of the game,will not be available for #CSK in IPL2021.#ThankYouWatsonpic.twitter.com/zx2OtT0OyT