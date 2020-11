IPL 2020: इस सीजन में धोनी का हर रन चेन्नई को पड़ा 7.50 लाख रुपये का, जानिए 5 सबसे मंहगों का 'रिपोर्टकार्ड'

यूएई (UAE) में जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है. अभी तक खेले गए मुकाबलों में फैंस को बहुत ही रोमांचक क्रिकेट देखने को मिली, तो कुछ तस्वीरों ने उन्हें बहुत ज्यादा निराश किया. अगर यह कहा जाए कि निराश करने वाली तस्वीरों में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और उसके 15 करोड़ रुपये सालाना फीस वाले कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का प्रदर्शन रहा, तो गलत नहीं ही होगा. निराश विराट कोहली ने कप्तानी में आरसीबी के प्रदर्शन के साथ किया, तो वहीं ऐसे खिलाड़ी भी रहे, जो आईपीएल 2020 के लिए बहुत ही महंगे बिके थे, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. एमएस धोनी (MS Dhoni) से कुछ आतिशी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन वह छाया और जंग लगे दिखाई पड़े. बहरहाल, हमने ऐसे ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन करने की कोशिश की है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों का एक-एक रन और एक-एक विकेट उनकी फीस के हिसाब से उनकी फ्रेंचाइजी को कितना महंगा पड़ा. चलिए बारी-बारी से जान लीजिए.

Missing MS Dhoni little extra today! Hard to watch Playoffs without him.#RCBvSRHpic.twitter.com/8ZCS6B0Eeu