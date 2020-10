IPL 2020 RCB Vs CSK: M.S Dhoni दिखे 'गजनी' लुक में, फैन्स को खूब आ रहा है पसंद..देखें

IPL 2020 RCB Vs CSK: M.S Dhoni दिखे 'गजनी' लुक में, फैन्स को खूब आ रहा है पसंद

IPL 2020 RCB vs CSK: आईपीएल 2020 (IPL 2020) में भले ही एम एस धोनी (MS Dhoni) के बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले हैं लेकिन अपनी विकेटकीपिंग से फैन्स का दिल जीतने में जरूर सफल रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले धोनी का एक और नया लुक वायरल हुआ है. इस बार धोनी ने अपने सिर पर से बाल हटा दिए हैं और बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर सीएसके कप्तान धोनी का लुक खूब (MS Dhoni new look) वायरल हो रहा है. मजे की बात ये है कि इस बार धोनी के लुक को पहले से ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है. मिस्टर कूल धोनी ने अपनी दाढ़ी पर भी कैंची चला दी है. बता दें कि धोनी के नए लुक को फैन्स एक्टर आमिर खान के 'गजनी लुक' से प्रेरित बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर फैन्स 2011 वर्ल्ड कप विजेता के बाद वाले लुक को भी याद कर रहे हैं.