IPL 2020: 39 साल के Dhoni बने 'सुपरमैन', हवा में उड़कर लिया ऐसा कैच, बल्लेबाज के होश उड़े..देखें Video

IPL 2020: CSK vs DC: दिल्ली कैपिटल्स की टीम (Delhi Capitals) के खिलाफ मैच में एम एस धोनी (MS Dhoni) ने अपनी विकेटकीपिंग का जलवा दिखाया और एक स्टंप के अलावा एक सुपरमैन कैच लेकर फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. पहले धोनी ने शॉ को स्टंप आउट कर उन्हें पवेलियन भेजा तो वहीं मैच में माही ने सैम कुरेन की गेंद पर दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर का हवा में छलांग लगाकर सुपरमैन कैच (MS Dhoni Superman Catch) लेकर दिखा दिया कि वो क्यों भारत के सबसे फिट और दिग्गज विकेटकीपर हैं. बता दें कि दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए. आखिरी ओवर में दिल्ली ने 14 रन बटोरे जिसके कारण टीम का स्कोर 175 रन पर पहुंच पाया. श्रेयस अय्यर 25 गेंद पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं ओपनर पृथ्वी शॉ ने 43 गेंद पर 64 रनों की पारी खेली.

