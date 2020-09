IPL 2020: शाहरुख खान ने MS Dhoni और रोहित शर्मा को IPL के लिए दी शुभकामनाएं, बोले- '6 फीट दूर से..'

IPL 2020 के पहले मैच में (CSK vs MI) चेन्नई और मुंबई की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है. पिछले फाइनल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिली थी. एक बार फिर फैन्स महामुकाबले का बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल (IPL) के आगाज से पहले किंग खान शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) ने ट्वीट कर दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी है. शाहरूख ने ट्वीट में धोनी (MS Dhoni) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ऑल द बेस्ट कहा है और साथ ही अपने चिरपरिचित अंदाज में मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी है. बॉलीवुड के किंग खान ने ट्वीट में लिखा ' 'सभी को शुभकामनाएं, आज के मैच के लिए, सभी खिलाड़ियों को स्वस्थ रहने और अच्छे खेल की कामना करता हूं, टूर्नामेंट में अच्छा करें, रोहित और धोनी अच्छा परफॉर्मेंस करें इसकी शुभकामनाएं. आपको देखने का इंतजार अब नहीं कर सकता, 6 फीट दूर से बड़ा आलिंगन'

All the best to @ChennaiIPL & @mipaltan for today's match. Wishing all the players to be healthy and have a good game. Do well @ImRo45 & @msdhoni Can't wait to watch you boys! Big hug from 6 feet away.