IPL 2020: राजस्थान रॉयल्स के फैन्स के लिए बुरी खबर, जोस बटलर पहले मैच से हुए बाहर

इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं यहां अपने परिवार के साथ हूं. रॉयल्स से परिवार के साथ रहने की अनुमति मिलना शानदार है. उन्होंने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान मुझे अपने परिवार के साथ रहने से काफी मदद मिलेगी. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमित ओवरों की श्रृंखला के 16 सितंबर को खत्म होने के बाद दोनों देशों के कुल 21 खिलाड़ी आईपीएल के लिए यूएई आये है.

ये खिलाड़ी इंग्लैंड के बायो-बबल (जैव सुरक्षित माहौल) से यूएई के बायो-बबल में चार्टर्ड विमान से आये थे इसलिए बीसीसीआई ने उनके पृथकवास अवधि को छह दिनों की जगह 36 घंटे का कर दिया था.बटलर अपने परिवार के साथ एक अलग विमान से यहां पहुंचे जिस वजह से उन्हें छह दिनों तक पृथकवास में रहना होगा.

Jos Buttler confirmed that he won't be available for the first match against Chennai Super Kings on September 22nd due to quarantine as he is with the family in UAE. #IPL2020