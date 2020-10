IPL इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने डेविड वॉर्नर

वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर का 46 वां अर्धशतक जमाया है, इसके साथ-साथ वॉ़र्नर आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 50 बार 50 प्लस का स्कोर करने का रिकॉर्ड है. वॉर्नर के बाद विराट कोहली का नंबर आता है. कोहली ने आईपीएल में अबतक 42 बार 50 प्लस का स्कार करने में सफल रहे हैं.

IPL 2020: निकोलस पूरन की तूफानी पारी, 17 गेंद पर ठोका अर्धशतक, बनाया यह रिकॉर्ड

सुरेश रैना और रोहित शर्मा ने अबतक आईपीएल में 39 बार 50 प्लस का स्कोर करने का कमाल कर पाएं हैं. एबी डिविलियर्स ने 38 बार तो वहीं शिखर धवन ने 37 बार आईपीएल में 50 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेली है.

David Warner becomes the first batsman in IPL history to make 50 scores of 50 or more.



Most 50+ scores in IPL:

50 - WARNER

42 - Kohli

39 - Raina/Rohit

38 - ABD

37 - Dhawan#KXIPvsSRH#IPL2020