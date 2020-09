IPL 2020 DC Vs KXIP: दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए जिसमें मार्कस स्‍टोइनिस (Marcus Stoinis) ने 21 गेंद पर 53 रनों की पारी खेली. स्‍टोइनिस ने 20 गेंद पर ही अर्धशतक पूरा किया. उनकी पारी के दम पर ही दिल्ली 20 ओवर में 157 रन बना पाने में सफल रही. मार्कस स्‍टोइनिस (Marcus Stoinis) आईपीएल के इतिहास में दिल्ली की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. दिल्ली की ओर से आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड क्रिस मॉरिस के नाम है. मॉरिस ने 17 गेंद पर अर्धशतक जमाया है. स्‍टोइनिस ने आखिर ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी की और 25 रन बनाए. हालांलिक स्टोइनिस 53 रन बनाकर रन आउट हो गए लेकिन अपनी टीम को जीतने लायक स्कोर पर पहुंचा दिया. बता दें कि आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 30 रन बने जो आईपीएल के इतिहास में 20वे ओवर में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है.

Most runs by a batsman in the last 3 overs of an innings in the IPL:



57 (14) Kohli v GL, 2016

50 (17) Russell v MI, 2019

57 (14) Kohli v GL, 2016

50 (17) Russell v MI, 2019

49 (14) @MStoinis v KXIP, 2020