DC vs KXIP: रवि बिश्नोई ने पंत को 'ललचाई गेंद' पर किया बोल्ड, OUT होने के बाद भड़क उठे..देखें Video

IPL 2020 DC Vs KXIP: किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. पंजाब की टीम में 20 साल के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को मौका दिया. यह उनका डेब्यू आईपीएल मैच है. अपने डेब्यू आईपीएल मैच में बिश्नोई ने खतरनाक दिख रहे रिषभ पंत को बोल्ड आउट कर अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया. बता दें कि बिश्नोई अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 (ICC U-19 Cricket World Cup 2020) में शानदार गेंदबाजी कर अपनी जगह आईपीएल में बनाई है. अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 (ICC U-19 Cricket World Cup 2020) में रवि ने 17 विकेट लेने का कमाल किया था. अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी का पुरस्कार उन्हें आईपीएल 2020 के ऑक्शन में मिला जब पंजाब ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा. अपने शुरूआती क्रिकेट में विश्नोई कूच बिहार ट्रॉफी में खेल चुके हैं.

13.6 Ravi Bishnoi to Pant, out Bowled!! Maiden IPL wicket for Ravi Bishnoi. Nice comeback, young man. Long way to go! Bowls the wrong 'un, gets it to spin away outside off. Pant tries to do an encore, didn't sort of get into a good position and morever had @ravi_bishnoi9pic.twitter.com/f69EdDvbnJ