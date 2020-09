IPL 2020 DC Vs KXIP: मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेने का किया कारनामा, देखें Video

दिल्ली की टीम के लिए शमी मुसीबत बन गए हैं. शमी की गेंदबाजी को देखकर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया और हैरानगी जताई है. भोगले ने ट्वीट में लिखा, " हमेशा शमी का देखना कमाल का अनुभव रहता है, लेकिन यह उतना ही अच्छा है जितना कि एक शुरुआती स्पेल होना चाहिए, अच्छी गति, ठेठ शमी.."

Mohammad Shami is on fire at Dubai, he has 2 wickets in 2 overs. Absolute dream start for Kings XI Punjab, Delhi Capitals 3 down for just 13. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 20, 2020

Always enjoy watching Shami bowl. But this is as good an opening spell as any. Good pace, typical Shami movement.... — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 20, 2020

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की गेंदबाजी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, क्रिकेट पंडित भी कमेंट्री के दौरान शमी की तारीफ में कई बातें कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं.

Shami in powerplay - 0,0,B1,W, 0,1,0,1,W, 4,0,W, 0,1,0,1,0,0. What a spell in the first match of the season: 3-0-8-2. — Johns. (@CricCrazyJohns) September 20, 2020

आईपीएल में अब शमी के 43 विकेट हो गए हैं. हाल के समय में शमी ने अपनी गे़ंदबाजी से इंटरनेशनल लेवल पर भी कमाल करते हुए क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान किया है.

