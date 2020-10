IPL 2020: मार्कस स्टोइनिस ऐसे हुए रन आउट, पवेलियन लौटते वक्त दिखाया गुस्सा, देखें Video

IPL 2020: DC Vs MI: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 27वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने पहले बल्लेबाजी की और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए. दिल्ली की ओर से शिखऱ धवन (Shikhar Dhawan) ने अर्धशतक जमाया और 52 गेंद पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे. धवन के अलावा श्रेयस अय्यर ने 42 रन की पारी खेली, इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज जमकर नहीं खेल पाया. दिल्ली की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सके उसके पीछे मार्कस स्टोइनिस ( Marcus Stoinis) जैसे खिलाड़ी का रन आउट होने भी शामिल रहा. स्टोइनिस 8 गेंद पर 13 रन बनाने के बाद धवन के साथ हुए गलतफहली का शिकार बने और रन आउट होकर पवेलियन लौटना पडा़. 17वें ओवर में स्टोइनिस ने राहुल चाहर की गेंद पर लॉग ऑन की तरफ शॉट खेला जहां ट्रेंट बोल्ट फील्डिंग कर रहे हैं.

