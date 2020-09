IPL 2020: दीपक चाहर ने शेन वॉट्सन के साथ शेयर की अपनी 15 साल पुरानी तस्वीर, बोले- 'सपने देखने मत छोड़िए..'

IPL 2020: आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super kings) और मुंबई इंडियंस की टीम (Mumbai Indians) आमने-सामनो होगी. दोनों टीम रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार है. सीएसके टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) अब कोरोना से ठीक होकर वापस मैदान पर आ चुके हैं. दीपक ने सोशल मीडिया पर शेन वॉट्सन (Shane Watson) के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जो 15 साल पुरानी है. तस्वीर में दीपक एक फैन की तरह वॉट्सन के साथ दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर शेयर कर दीपक ने कैप्शन में लिखा है, 15 साल का चैलेंज इस शख्स को मात देने का, सिर्फ और सिर्फ लीजेंडरी शेन वॉटनस, सपने देखनेा मत छोड़िए. दीपक के द्वारा शेयर की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर दीपक की बचपन के दिनों की है.

15 years challenge beat that guys . One and only THE LEGENDARY Shane Watson . #never#stop#dreamingpic.twitter.com/85vwu7PpeF