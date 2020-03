IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को यूं किया ट्रोल, लिखा ऐसे कैसे 'बेन स्टोक्स'..

कोरोनावायरस (coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आईपीएल (IPL 2020) को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में सभी क्रिकेटर घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं. भले ही इस समय आईपीएल के होने पर संशय है लेकिन ट्विटर पर क्रिकेट फैन्स का मनोरंजन करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने एक दूसरे को लेकर दिलचस्प ट्वीट किए हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) फ्रेंचाइजी ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से सवाल पूछा ' हमारे टीम से किस खिलाड़ी को आप अपने टीम में शामिल करना पसंद करेंगे'. इस सवाल का रिप्लाई करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने जो जवाब दिया वो काफी रोचक है. दिल्ली कैपिटल्स ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि, हम अपने टीम में मैच विनर ऑलराउंडर रखना पसंद करेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन होगा, ऐसे कैसे बेन स्टोक्स'. दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स की टांग खिंचाई करते हुए ऐसा कमेंट किया है.

We'd love to have a certain match-winning all-rounder, but then your reaction would be "Aise Kaise, Ben Stokes?" #AskDCAdmin#DCAdminAtHomehttps://t.co/esXlZNinbT