IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने गेंदबाज को चकमा देकर खेला अजीबोगरीब शॉट, बॉलर देखता रह गया..Video

बता दें कि ललित यादव (Lalit Yadav) को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के ऑक्शन में महज 20 लाख रूपये में खरीदा है, लेकिन टैलेंट उनमें कूट-कूट कर भऱा हुआ है. बता दें कि ललित मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तो हैं ही बल्कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने में भी सक्षम हैं. ललित धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं.

ललित यादव दो बार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का बड़ा कारनामा अपने छोटे से करियर में कर चुके हैं. अंडर 14 क्रिकेट में इन्होंने 40 ओवर वाले मैच में दोहरा शतक जमाने का कमाल भी कर दिखाया है. बता दें कि ललित ने अबतक 12 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 40.71 के औसत से 570 रन बनाए हैं जिसमें 6 अर्धशतक शामिल है. वहीं, 17 लिस्ट ए मैचों में 35.12 की औसत से 281 रन भी बनाए हैं. टी-20 में ललित ने अबतक 30 मैच खेलकर 408 रन बनाए हैं.

He can be our no. 6, just some good guidance and belief from Punter and he will be superb.



