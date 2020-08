IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बड़ा बदलाव, क्रिस वोक्स हुए टूर्नामेंट से बाहर, इस गेंदबाज को मिला मौका

आईपीएल 2020 (IPL 2020) के आगाज से पहले एक बड़ी खबर आई है. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम ने बड़ा बदलाव करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (Chris Woakes) की जगह दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को टीम में शामिल कर लिया है. बता दें कि क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड के समर सीजन को देखते हुए अपना नाम आईपीएल के 13वें सीजन से वापस ले लिया था. वहीं, दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि वोक्स सितंबर में पिता बनने वाले हैं, ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेटर ने यह फैसला किया है. कोविड 19 (COVID-19) की वजह से इस बार आईपीएल भारत से बाहर यूएई में होना वाला है.

DC fans (since forever): "Replacement kaun hai?"



You have your answer now, Dilliwalon



We are delighted to announce the signing of pacer @AnrichNortje02 for the upcoming #IPL season



