IPL 2020: RCB के देवदत्त पडिक्कल ने IPL डेब्यू में ही तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर

बता दें कि विराट कोहली ने 20 साल 168 दिन में आरसीबी के लिए आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक जमाया था. आरसीबी के सबसे कम उम्र में अर्धशतक के मामले में देवदत्त ने उनको पीछे छोड़ दिया है.

बता दें कि साल 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी बल्लेबाज ने आईपीएल में खेले अपने डेब्यू मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. देवदत्त से पहले सैम बिलिंग्स ने आईपीएल डेब्यू मैच में अर्धशतक जमाने का कमाल किया था.

Devdutt Padikkal gets a fifty on IPL debut.



- Last player to score a 50+ on IPL debut was Sam Billings in 2016.



- Last Indian was Kedar Jadhav in 2010



- Only RCB player before was Sreevats Goswami in 2008. #RCBvsSRH#IPL2020