IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को मिला सरप्राइज, रोने लगे स्टोइनिस तो गर्लफ्रेंड को देख हेटमायर हुए इमोशनल

IPl 2020: आईपीएल 2020 (IPL 2020) में दिल्ली कैपिटल्स की टीम (Delhi Capitals) का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है और टॉप पर मौजूद हैं. दिल्ली की टीम ने अबतक 6 मैच में 5 मैच जीतने में सफल रही है. पिछले बार की तरह इस बार भी दिल्ली के प्ले ऑफ में पहुंचने की पूरी उम्मीद है. इस सीजन में दिल्ली के खिलाड़ियों ने जबर्दस्त परफॉर्मेंस किया है. बता दें कि चेन्नई के खिलाफ मिली जीत के बाद दिल्ली के खिलाड़ियों कोे सरप्राइज दिया गया. दिल्ली कैपिटल्स के ट्विटर पर वीडियो को शेयर किया है. दरअसल चेन्नई के खिलाफ मैच के बाद टीम के चेयरमैन और को-ओनर पार्थ जिंदल ने अपने सभी खिलाड़ियों को ऐसा सरप्राइज दिया जिसने हर एक खिलाड़ियों का दिल जीत लिया. टीम के चेयरमैन ने सभी खिलाड़ियों से बात की और ये भी जानबूझकर कहा कि, हमने अच्छा परफॉर्मेंस कुछ मैचों में नहीं किया है, ऐसे मे आज हम उन मैचों की क्लिप देखेंगे जिसमें टीम ने उम्मीद के अनुरूप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है.

Delhi, Dubai, or any part of the world, we always aim to keep players closer to their families



Our Chairman & Co-owner, @ParthJindal11's stirring surprise made the DC stars emotional and surely brought them joy



Not just a team, a family away from home #YehHaiNayiDillipic.twitter.com/Uz1ma9Vw9h